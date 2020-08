Weiterlesen

Du wählst deine Sportart, bestimmst Start- und Zielpunkt und die Highlights, die du auf der Tour besuchen willst. Komoot erstellt für dich die perfekte Route für dein nächstes Abenteuer. Garantiert. Hol dir auf jeden Fall die kommot App dazu, im App Store oder bei Google Play. Dann kannst du deine Route planen, egal, wo du bist und deine Zeit in der Natur maximal genießen. Mit dem besten Routenplaner.

Wanderrouten planen mit komoot

Du möchtest eine Wandertour planen? Mit komoot findest du die besten Abenteuer zu Fuß. Im Routenplaner wählst du dazu einfach Wandern als Sportart aus. Gib dann deinen Startpunkt ein und dein Ziel und setz, wenn du willst, noch mehr Wegpunkte ein, an denen deine Tour vorbeiführen soll. Das können Highlights sein, Sehenswürdigkeiten oder natürlich die besten Cafes oder Biergärten am Weg. Komoot plant dann deine Tour so weit es geht über Fuß- und Wanderwege und zeigt dir alle Details dazu an. Du suchst ja mit dem Routenplaner nicht die kürzeste Strecke, sondern die schönste, oder?Bist du in den Bergen und suchst mehr Herausforderungen? Dann klick auf den kleinen Pfeil neben dem Wandersymbol und wähl Bergtour. Komoot berechnet die Strecke dann so, dass sie, naja, bergiger ist. Den Effekt kannst du dir im Höhenprofil gleich anschauen. Das kann dann schon mal steiler werden. Und wenn für dein Abenteuer die bekannten Wege einfach nicht ausreichen, dann schalt im Wanderroutenplaner einfach die Funktion „Wegen folgen” aus und plan deine Wanderung off-grid.

Plan die besten Touren für jedes Gelegenheit mit dem besten Fahrradroutenplaner

Das Fahrrad ist die effizienteste Art, sich mit Muskelkraft fortzubewegen. Kein Wunder, dass es als Sportgerät so beliebt ist. Bei komoot steht dabei nicht der verbissene Wettkampf im Vordergrund, sondern dein maximales Naturerlebnis. Und je nachdem, welche Art von Fahrrad du im Routenplaner auswählst, berechnet komoot die Tour genau so, wie du sie dir wünschst: Wähl Rennrad im Routenplaner und freu dich über kurvenreiche Nebenstraßen und glatten Asphalt unter deinen Reifen. Die Fahrradkarten der App zeigen dir unterwegs, wo's langgeht. Besitzt du eines dieser neuen Gravelbikes (die sind wirklich super), lässt du die asphaltierten Grenzen des Rennrad-Routenplaners einfach hinter dir und eroberst auf breiten Reifen die Wald- und Forstwege deiner Region. Wähl dazu einfach „Gravelbike” als deine Sportart. Klickst du im Routenplaner „Fahrrad”, hast du die richtige Wahl für die Fahrradtour mit Tourenrad und Familie getroffen. Dann sucht der Routenplaner Radwege und Nebenstraßen mit wenig Verkehr.Ganz frei von Autoverkehr kannst du im Wald und in den Bergen deine MTB-Routen planen. Und das in zwei Stufen. Wähl im Routenplaner Mountainbike und roll über abwechslungsreiche Wege durch die Natur. Willst du's steiler, schneller und aufregender, dann wähl MTB-Enduro für flowige Singletrails von S1 bis S5.

Plan deine Laufstrecke und berechne deine Joggingrunde

Mit komoot kannst du deine Joggingstrecke planen und deine Laufstrecke berechnen. Du merkst schon, wir sind bei den Begriffen flexibel. Dazu wählst du einfach im Routenplaner Laufen als Sportart und kannst, genau wie beim Wanderplaner, deine Laufstrecke planen - ganz einfach mit wenigen Klicks. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt, komoot legt die Route zum Jogging nicht entlang großer Straßen sondern wählt abgelegene Waldwege und autofreie Strecken in der Stadt. Du wirst staunen, wie abwechslungsreich deine Laufstrecken berechnet werden. Die Details siehst du immer links im Fenster des Laufroutenplaners.Du kannst deine voraussichtliche Laufstrecke messen und die Steigungen im Höhenprofil sehen, wenn die Topographie die hergibt. Wenn du deine Runde mit der komoot-App aufzeichnest – und das solltest du – kannst du sie danach deinen Freunden schicken. Mit Jogging Map und den beim Joggen gemessenen km der Laufstrecke.

Hol dir die Routenplaner-App auf dein Smartphone